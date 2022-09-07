Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama - Son Dakika
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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

07.09.2022 23:41
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama

Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Meksikalı yetkililer, son 8 gün içinde üçüncü kez Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamaya göre Popocatepetl Yanardağı'nda dün gece yerel saatle 21.21'de bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle yanardağ ağzından çıkan lav ve küllerin 3 bin metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. Yanardağın CENAPRED tarafından yayınlanan günlük faaliyet raporunda ise son 24 saatte patlamanın yanı sıra 2 küçük çaplı deprem ve 41 kez gaz ve toz çıkışı kaydedildiği belirtildi.

Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşları yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarırken, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntısına karşı önlem almalarını tavsiye etti.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Son 1 yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer alıyor. Popocatepetl Yanardağı'nda en son 3 Eylül ve 30 Ağustos günlerinde 2 ayrı patlama meydana gelirken, bu yılın Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez ve geçtiğimiz yıl boyunca 8 kez patlama kaydedilmişti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Yanardağ, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama - Son Dakika
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