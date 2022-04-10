Meksikalılar, Devlet Başkanı'nın göreve devam edip etmemesini oylayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Meksikalılar, Devlet Başkanı'nın göreve devam edip etmemesini oylayacak

10.04.2022 20:33
Meksikalılar, Devlet Başkanı'nın göreve devam edip etmemesini oylayacak

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un görevine devam edip etmeyeceğine yönelik bugün referandum düzenlenecek.

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un görevine devam edip etmeyeceğine yönelik bugün referandum düzenlenecek.

Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar ülke genelinde kurulacak 57 bin 516 sandıkta yaklaşık 93 milyon Meksikalının oy kullanabileceğini açıkladı.

Halk, oy pusulasındaki "Devlet başkanın güven kaybı nedeniyle görev süresinin bitirilmesini destekliyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" mührü basacak.

Lopez Obrador ve partisi, halka demokrasi için sandıklara giderek referanduma katılma çağrısında bulunurken, muhalefet ise gereksiz ve pahalı olduğunu öne sürerek referandumu sert dille eleştiriyor.

Referandum sonucunun yasal açıdan bağlayıcı olabilmesi için katılım oranının asgari yüzde 40 olması gerekiyor.

Seçim sonucuna saygı duyacağını açıklayan Lopez Obrador, "Halk istifa etmem için oy verirse, şeref sözü veriyorum ki inançlarım için, ilkelerim için, ideallerim için beklemem ve görevimi bırakırım." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, neden referandumu destekliyor?

Meksika'da 2018 başkanlık seçimleri öncesinde Obrador, seçimi kazanması halinde iki yıl içinde devlet başkanlığının devamının halk tarafından onaylanması için referandum düzenleyeceğini söylemişti.

Ülkede ilk kez bu tarz bir referandumun yapılacak olması nedeniyle 2019'da anayasada gerekli değişiklikler yapılmış ve referandumun 2021'de gerçekleşmesi hedeflenmişti.

Yasal sürecin uzaması nedeniyle referandum 2022'ye ertelenmişti.

Anketlere göre Lopez Obrador kazanıyor

Ülkede son zamanlarda yapılan anketlere göre halkın yüzde 60'ı Lopez Obrador'u destekliyor.

Anketlerde Devlet Başkanı'nın görevine devam etmesini isteyenler yüzde 63 civarında çıkıyor.

Sandıkta Obrador'un kaybetmesi halinde erken seçime gidilecek.

YORUMLAR
500
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Referandum, Muhalefet, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksikalılar, Devlet Başkanı'nın göreve devam edip etmemesini oylayacak - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroyu gözden çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 20:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Meksikalılar, Devlet Başkanı'nın göreve devam edip etmemesini oylayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement