Meksikalılar isyan etti: Uyuşturucu kartelleri IŞİD'den daha kötü

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin saldırısında hayatını kaybedenlerden biri anne ve dört çocuğu toprağa verilirken yakınları yetkililere isyan etti.



Rhonita Miller LeBaron adlı 30 yaşındaki kadın, 13 yaşındaki oğlu, 12 yaşındaki kızı ve 7 aylık ikizleri, 7 Kasım günü araçlarına düzenlenen saldırıda yaşamını yitirmişti. LeBaron'un bulunduğu konvoyun hedef alındığı saldırıda toplamda 3 anne ve 6 çocuk hayatını kaybetmişti.