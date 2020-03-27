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Meksikalılar koronavirüs tehdidine karşı ABD'lilere 'evde kal' çağrısı yaptı, sınır kapısını kapattı
50 dakika önce
Meksika'nın ABD'ye bağlı Arizona sınırı üzerindeki eyaleti Sonoro'da bir grup gösterici koronavirüsü bulaştırır gerekçesiyle ABD'li vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısı yaparak sınır geçiş yollarını kapattı.
Meksika'nın ABD'ye bağlı Arizona sınırı üzerindeki eyaleti Sonoro'da bir grup gösterici koronavirüsü bulaştırır gerekçesiyle ABD'li vatandaşlara "evinizde kalın" çağrısı yaparak sınır geçiş yollarını kapattı.
112 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 475 vaka görülürken, Covid 19 nedeniyle sadece altı kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:34
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