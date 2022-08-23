Meksika Devlet Başka Meksika'nın Kuzeyinde Mahsur Kalan Madencileri Kurtarma Çabaları, Yeni Su Baskını Nedeniyle Sekteye

MEKSİKO, 23 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Meksika'daki bir kömür madeninde 19 gün boyunca mahsur kalan 10 madenciyi kurtarma çabalarının alanı bir kez daha su basması nedeniyle zorlaştığını söyledi. Devlet Başkanı günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Coahuila eyaletindeki Sabinas kasabasında bulunan Pinabete madenindeki su seviyesinin kurtarma çalışmaları sürerken yeniden yükseldiğini belirtti. Lopez Obrador, "Ne yazık ki Sabinas'taki madencileri hala kurtaramadık. İlerleme kaydedildi ama sonra yan tarafta su basmış madende bir başka delik açılması şanssızlığını yaşadık ve su seviyesi yeniden yükseldi" dedi. Ulusal Sivil Koruma Koordinatörü Laura Velazquez, madenin üç kömür ocağındaki su seviyesinin 28 ila 31 metre yüksekliğe ulaştığını ve bu suyu dışarı atmak amacıyla toplam 930 beygir gücüne sahip 13 su pompasının kullanıldığını kaydetti. Yetkililere göre, Pinabete madeni 3 Ağustos'ta madencilerin su içeren bitişikteki bir alanı kazmaları sonucu çöktü. Tünellerle birbirine bağlanan üç çukuru su bastı ve madenciler burada sıkışıp kaldı.