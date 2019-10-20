Son Dakika Haberleri: Mekteb-i Tıbbiye'nin kalbi, Mehmetçikle atıyor
Son Dakika Güncel Mekteb-i Tıbbiye'nin kalbi, Mehmetçikle atıyor

Mekteb-i Tıbbiye'nin kalbi, Mehmetçikle atıyor

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek için video yayımladı.

Mekteb-i Tıbbiye'nin kalbi, Mehmetçikle atıyor, System.String[]

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek için video yayımladı.

İstanbul Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin başarıları sayesinde, YPG/PYD terör örgütünün bölgeden 120 saat içinde çekileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri olarak süreç nasıl devam ederse etsin hain terör örgütleri ve onların destekçileriyle mücadele edecek olan devletimizin ve vatanı canı pahasına koruyacak olan kahraman Türk askerimizin her daim arkasındayız. Mekteb-i Tıbbiye'nin kalbi, Mehmetçikle atıyor."

İstanbul Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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