MEKTEB-İ TIBBİYYE-İ ŞAHANE 2022 ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNE VERİLDİ - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından düzenlenen 'Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödülleri' bugün gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Medya sektöründen 8 kişiye farklı kategorilerden ödül verilen törende Demirören Haber Ajansı muhabiri Özlem Yurtçu Karabulut, 'Türk doktorlar mucizeyi başardı: Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi" haberi ile '2021 Vaka Özel Ödül'ünü aldı.

Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda düzenlenen törende 11 bilim insanı, 8 medya temsilcisi ve üniversiteler arası müsabakalarda başarı sağlayan sporculara ödülleri takdim edildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti.

BAKAN VARANK: SOSYAL DEVLET OLMANIN EN İYİ ÖRNEĞİNİ ORTAYA KOYDUK

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin kuruluşundan itibaren, birikimiyle Türk tıp tarihinin öncüsü olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ödül alan herkesi tebrik ederek, "Bu güzide kurum bugün Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yetiştirdiği hekimler, cerrahlar ve eczacılar sayesinde Anadolu'daki nice sağlık kurumunun temelleri atıldı. Bugün bu miras Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile devam ediyor. Sağlıklı bir akıl, sağlıklı bir vücutta bulunur. Bu mantıksal ilişki toplumsal yasalar içinde geçerlidir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TOPLAM SAĞLIK HARCAMASI 250 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Varank konuşmasının devamında, "İşte biz bu bilinçle sağlık alanında Türkiye'de bir devrim gerçekleştirdik. 2002'den itibaren kurduğumuz sağlık altyapısı ve sağladığımız sağlık güvencesi sayesinde sosyal devlet olmanın en iyi örneğini ortaya koyduk. Türkiye'nin toplam sağlık harcaması 2002 yılında 18 milyar lirayı bile bulamazken bu rakam günümüzde 250 milyar lirayı aştı. Bir taraftan şehir hastaneleri ile yenilikçi yapılar kurarken doktorlardan hemşirelere kadar en nitelikli sağlık personellerini ülkemizde yetiştirdik. Toplam sağlık personel sayısını ise 295 binden 1 milyona çıkardık" ifadelerinin kullandı.

"SAĞLIK SİSTEMİ EN ZOR SINAVINI PANDEMİ DÖNEMİNDE VERDİ"

Gelişmiş ülkelerin pandemi döneminde nasıl sınıfta kaldığına şahit olunduğunu söyleyen Varank, "Sağlık sistemi en zor sınavını pandemi döneminde verdi. Gelişmiş ülkeler bu dönemde tabiri caizse adeta komaya girdiler ve ameliyat masasından kalkamadılar. Türkiye ise şehir hastanelerinden yerli aşısına, doktorundan teknisyenine kadar sağlık ekosistemi ile bu sınavı başarılı bir şekilde atlattı. Öyle ki Türkiye'nin Covid-19'a karşı verdiği mücadele, tüm dünyada örnek gösterildi. Bu bağlamda pandemi, sağlık alanında ne kadar isabetli adımlar attığımızı bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu.

"AR-GE HARCAMAMIZ 54 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ"

Pandeminin milli teknolojilerin bir ülke için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmış olduğunun üzerini çizen Bakan Varank, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ile her alanda rekabetçi ve yenilikçi bir Türkiye inşa etmek için mücadelemizi çok önce başlattık. Bu yolda iki önemli unsuru ön plana çıkardık, birincisi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri, ikincisi ise bu Ar-Ge'yi yönetecek nitelikli insan kaynağı. Bu manada Teknoparklardan tasarım merkezlerine kadar Türkiye'nin Ar-Ge ekosistemini adeta sıfırdan kurduk. Buralarda yürütülen projeler sayesinde Ar-Ge harcamamız 54 milyar liraya yükseldi. Bu harcamanın çok büyük bir kısmını özel sektörümüzün yapıyor olması da ayrıca önemli bir başarı. Liseden doktoraya kadar geniş bir yelpazede gençlerimize burslar veriyoruz" diye konuştu.

"YENİ AZİZ SANCARLAR SİZLERİN ARASINDAN ÇIKACAK"

Çizdikleri istikametin bilim ve teknoloji ışığında aydınlık geleceğe doğru olduğunu belirten Varank gençlere seslenerek şu konuşmaları yaptı:

"Hiçbir zaman hayal kurmaktan vazgeçmeyin unutmayın ki hayal kurmak başarının yarısıdır. ve çalışmalarınızı hiçbir zaman aksatmayın. Sizleri yolunuzdan alıkoyacak kısır tartışmalardan uzak durun. Her daim bilime yönelin ve bilginin peşinden koşun. Göreceksiniz ki bilginin peşinden koştuğunuz sürece biz desteklerimizle her daim sizlerin yanında olacağız. ve elbette kendinize güvenin. İnanıyorum ki, Yeni Aziz Sancarlar, Özlem Türeciler, Uğur Şahinler bu salondan, sizlerin arasından çıkacak."

ERDÖL: İLK DUMANSIZ ÜNİVERSİTE KONSEPTİ YAPMIŞ KURUMUZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise "Ülke genelinde ve yurt dışındaki öğrencilerimizi de sayarsak toplamda 35 bin 800 öğrencinin eğitiminden sorumluyuz. İstanbul'daki birimlerimizde 12 bine yakın öğrencimiz var. Dokuz ayrı başlıkta anabilim dalından oluşan bir enstitü kurduk. Toplamda 11 Tıp Fakültesine ulaştık. Bunlardan 9'u yurt içinde 2'si yurt dışında bulunmaktadır. Yurt dışında Türkçe olarak eğitim birimi kurup mezun veren ilk üniversiteyiz. 2019'da mezun vermek üzere bunu başardık. Ülkemizin askeri sağlık eğitimi veren tek üniversitesiyiz. İlk dumansız üniversite konsepti yapmış kurumuz. Kampüs içinde dumansız hava sahası yarattık ve sigara içilmesini yasakladık. Bu uygulama Türkiye'de yayılmaya başladı" şeklinde konuştu.

DHA MUHABİRİ ÖZLEM YURTÇU KARABULUT ÖDÜL ALDI

Konuşmaların ardından ödül takdim törenine geçildi. Akademisyenler ve sporcular ödüllerini aldıktan sonra medya sektöründeki adaylar da ödülleriyle buluştu. DHA muhabiri Özlem Yurtçu Karabulut, 'Türk doktorlar mucizeyi başardı: Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi' haberi ile '2021 Vaka Özel ödül'ünü aldı.

TÖRENDE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Akademik dalda ödül alan isimler:

Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. Betül Sözeri, Doç. Dr. Çağrı Yayla, Prof. Dr. Dilek Şahin, Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur, Dr. Öğr. Nurdan Yalçın Atar, Dr. Öğr. Işıl Kutbay, Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur, Prof. Dr. Şükran Köse, Doç. Dr. Erkan Türker Boran, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akgül

Spor dalında ödül alan isimler:

Rabia Çalış, Sinem Nur Boz, Zehra Cihan

Medya dalında ödül alan isimler:

Gökçe Tümer, Ceyda Erenoğlu, Elif Küçük, Özlem Yurtçu Karabulut, Fatma Demir Turgut, Melike Şahin, İslim Çobanoğlu, Doğukan Gezer

Öğrenci Özel Ödülü'nü kazanan isim ise Rümeysa Çalışkan oldu.