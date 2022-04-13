Mektebi Kemiyet Derneğinden, AA'ya ziyaret - Son Dakika
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Mektebi Kemiyet Derneğinden, AA'ya ziyaret

13.04.2022 12:08
Mektebi Kemiyet Derneğinden, AA'ya ziyaret

Mektebi Kemiyet Derneği Başkanı İbrahim Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Mektebi Kemiyet Derneği Başkanı İbrahim Eken ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Eken ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Şen, Kemal Aksu ve Selçuk Topdemir, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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Erdem Gültekin, Anadolu Ajansı, Kemal Aksu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mektebi Kemiyet Derneğinden, AA'ya ziyaret - Son Dakika


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