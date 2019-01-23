Mektebim Giriş Sınavı 16-17 Şubat'ta

Mektebim Okulları, akademik başarının ölçme değerlendirmesini yaparak 23 ilde bursluluk sınavı düzenleyecek.

Mektebim Okulları, akademik başarının ölçme değerlendirmesini yaparak 23 ilde bursluluk sınavı düzenleyecek. Mektebim Giriş Sınavı, Mektebim Okulları kampüslerinin bulunduğu illerde eş zamanlı olarak 16-17 Şubat'ta gerçekleşecek.



Mektebim Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yenilikçi Eğitim Programı ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürerek bilgiyi deneyimsel uygulamalarla üretime dönüştüren bir nesil yetiştirmeyi amaçladıkları, Endüstri 4.0'ın unsurlarını Küresel Farkındalık, E-STEM ve Elektronik Tasarım gibi derslerle birleştirdikleri bildirildi.



Akademik başarının ölçme değerlendirmesini yaparak öğrencilerin ödüllendirilebilmesi için 23 ilde giriş sınavı düzenleyen Mektebim, kampüslerinin bulunduğu illerde eş zamanlı olarak yapacağı sınavı bu yıl 16-17 Şubat'ta gerçekleştirecek. Adana, Afyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yalova'da bulunan kampüslerinde düzenleyeceği Mektebim Giriş Sınavı, 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar için yapılacak. 3 farklı seansta ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek Mektebim Giriş Sınavı'na katılan öğrenciler, başarı sıralamalarına göre belirlenen burslardan faydalanacak.



Öğrencilere eşlik eden veliler, öğrenciler sınavdayken konferans salonlarında düzenlenecek Ergenlik, Çocuk Gelişimi, Etkili İletişim ve benzeri konulardaki seminerlere katılabilecek. - İstanbul

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