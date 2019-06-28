Son Dakika Haberleri: Mektebim Okulları yönetimi eğitim öğretim yılının stresini attı
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Mektebim Okulları yönetimi eğitim öğretim yılının stresini attı

34 dakika önce

Diyarbakır Mektebim Okulları yönetimi, öğretmenleri ve personelleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu düzenlenen akşam yemeği ile attı.

Mektebim Okulları yönetimi eğitim öğretim yılının stresini attı, System.String[]
Diyarbakır Mektebim Okulları yönetimi, öğretmenleri ve personelleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu düzenlenen akşam yemeği ile attı.

Yoğun bir sezonu geride bırakan Mektebim Okulları birçok başarıya imza attı. Mektebim Okulları, öğretmen ve çalışanlarına Diyarbakır'da unutulmayacak bir gece yaşattı. Bir araya gelen Mektebim Okulları öğretmenleri ve personelleri, ses sanatçısı Ferhat Üngür'ün sahne aldığı gecede doyasıya eğlendi.

Kampüs müdürü Nesih Aydın başarılı bir sezon geçirmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. 2019-2020 eğitim öğreti yılına ilişkin de konuşan Aydın, "Dinamik kadromuz, eğitim sistemimiz ile mektebim okulları adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı bir sezonu daha geride bıraktık. Projeleriyle kendini sürekli geliştiren ve yenileyen okulumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını devam ettiriyor" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:32 Kaynak: İHA
Aydın, Diyarbakır, Güncel
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