'Mektubunuz Var' projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mektubunuz Var' projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

'Mektubunuz Var' projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Üsküdar'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop'un himayesinde düzenlenen 'Mektubunuz Var' projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

'Mektubunuz Var' projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi, System.String[]

Üsküdar'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop'un himayesinde düzenlenen 'Mektubunuz Var' projesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'e doğum günü sürprizi yapıldı.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop'un himayesinde düzenlenen 'Mektubunuz Var' projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit de katıldı. Programda Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi sakinleri ile Validebağ Fen Lisesi öğrencileri bir araya geldi. Programda yapılan konuşmaların yanı sıra genç öğrencilerin sergilediği müzik performansı da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.


Etkinlikte konuşma yapan Sabriye Şentop, "Bu proje ile sevgiyi, samimiyeti hoşgörüyü hatırlatan değerlerimizi yaşatmak için küçük bir adım attık. Çalışma sisteminin değişmesiyle birlikte hayat şartlarımız da değişti. Değişen hayat şartları dede nine torun ilişkilerini zayıflattı. Aile ilişkilerini zayıflattı. Kuşaklar arasındaki kültürel köprülerin yerini kalın duvarlar almaya başladı. Büyükler ile küçükler arasındaki tecrübe paylaşımı giderek azalıyor. Kültürel etkileşimin azalmasına paralel olarak gençler ile yaşlılar arasında iletişim kopukluğu yaşanıyor. Bu gerçekler ile yol çıkarak yaşlılar ile gençlerimiz arasında bir iyilik hareketi başlatmak istedik" dedi.


Hülya Koçyiğit'in dün doğum günü olması nedeniyle toplantıda pasta kesildi. Bu vesileyle doğum gününü kutladığını belirten Hülya Koçyiğit, "Değerli öğretmenlerimiz ve çok kıymetli evlatlarımız ile bir aradayız. Bugün çok anlamlı bir proje için bir araya geldik. 'Mektubunuz Var' projesi. Gençler ve yaşını almış, hayat tecrübesi birikmiş büyüklerimiz ile beraberiz. Proje tüm Türkiye'ye yayılsın ve herkes birbiriyle yeniden iletişim kurabilmek için mektup yazmayı tercih etsin" diye konuştu. - İSTANBUL

Hülya Koçyiğit, Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
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