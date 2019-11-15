Mektup arkadaşlığı gerçek arkadaşlığa dönüştü

"Mektup Arkadaşlığı" projesi kapsamında birbirlerini tanımayan öğrenciler mektuplaşmaya başladı.

Bursa İznik Kadir Koyutürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileriyle Çanakkale Bayramiç Milli Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencileri arasında "Mektup Arkadaşı" projesi hayata geçirildi.

İznik'e gelen Çanakkaleli öğrenciler, mektup arkadaşları tarafından İstanbul Kapı'da karşılandı.

Birbirlerini ilk defa gören öğrenciler, önce isim vermeksizin mektuplarındaki tasvirlere göre mektup arkadaşlarını tanımaya çalıştı. Güçlü tasvirleri sayesinde her öğrenci mektup arkadaşını kolayca buldu.



Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında mektup arkadaşı olan öğrenciler, gerçek birer arkadaş oldu.

Mektup arkadaşlarına İznik tarihi hakkında bilgiler veren öğrenciler, misafirlerine bazlama, çörek ve dolma ikramında bulundu. Çanakkale'den gelen çocuklar da beraberlerinde getirdikleri hediyelerini, arkadaşlarıyla paylaştı.

Konu hakkında açıklama yapan Kadir Koyutürk İlköğretim Okulu 4. sınıf öğretmeni Hülya Günşen, projede emeği bulunanlara teşekkür ederek, çocukların yazma becerileri ve hayal dünyalarının gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Misafir öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını belirten Günşen, "Bu süreçte bizim çocuklarımız da aynı diğer öğrenciler gibi heyecanlı bekleyişler yaşadılar. Kendilerini misafir etmekten İznik'i tanıtmaktan onur duyduk. Aynı şekilde kısmet olursa biz de tarih şehri Çanakkale ile tarih şehri İznik'in çocuklarını kısa sürede bir araya getireceğiz." dedi.

Mektup arkadaşları daha sonra İznik'in tarihi yerlerini birlikte gezdi.