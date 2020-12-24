Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi - Son Dakika

Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi

24.12.2020 15:54
Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi, System.String[]

BALIKESİR'de mahalle muhtarı Savaş Ç.'nin (42) önce satıp, sonra geri almak istediği ancak borcunu ödeyemeyince intihar ettiği ev, bıraktığı mektuptaki vasiyeti üzerine kampanya düzenlenerek alınıp. ailesin teslim edildi.

BALIKESİR'de mahalle muhtarı Savaş Ç.'nin (42) önce satıp, sonra geri almak istediği ancak borcunu ödeyemeyince intihar ettiği ev, bıraktığı mektuptaki vasiyeti üzerine kampanya düzenlenerek alınıp. ailesin teslim edildi.

Sındırgı'daki Camikebir Mahallesi Muhtarı Savaş Ç., önce satıp sonra geri almak istediği evinin borcunu ödeyemedi. Bunalıma giren muhtar geçen kasım ayında bir mektup bırakıp intihar etti. Savaş Ç., akrabaları, yakın arkadaşları, Sındırgı Belediye Başkanı ve Kaymakam'a hitaben bıraktığı mektupta, evinin geri alınarak eşi ile çocuklarının mağdur edilmemesini istedi. Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ile Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve muhtarlar derneği Savaş Ç.'nin vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti. Sındırgı'da başlatılan yardım kampanyasıyla kısa sürede 66 bin lira toplandı. 94 bin lira olan borcun geriye kalan 28 bin lirası da alacaklı tarafından kampanya kapsamında aileye hibe edildi. Bunun üzerine Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ile belediye başkanı Ekrem Yavaş, evin tapusunu ziyaret ettikleri Savaş Ç.'nin ailerisen teslim etti.

'ÖLÜM HAK AMA MAĞDUR ETMEMEK LAZIM'Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, geri alınan evin tapusunu teslim etmek için geldiklerini belirterek, "Muhtarımızın ölümü bizi üzdü. Ölüm hak ama arkasında kalanları da mağdur etmemek üzerine Sındırgı ciddi manada bir yardımseverlik örneği gösterdi. Bu sebeple kaymakamımıza, muhtarlar derneğimize ve Sındırgılılara hayırseverliklerinden sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.'BİR UMUTTUR YAŞAMAK'Muhtar Savaş Ç., geride bıraktığı mektubunda şu ifadelere yer vermişti: "Beni seven siz değerli güzel insanlara, Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi 597 ada 22 parsel ve 23 parselde bulunan şu an içerisinde oturmakta olduğum ev ve yakınındaki arsayı onuncu ay içerisinde bir iş yerinin sahibi olan A.G.'ye 150 bin TL karşılığı sattım. Paranın 90 bin TL'sini banka hesabıma yatırdı, 60 bin TL'sini almadım. Aradan bir hafta geçtikten sonra ev ve arsayı geri satın almak istediğimi söyledim. 295 bin TL'ye anlaşıp, hayırlı olsun dedik. Benim alacağım olan 60 bin TL'yi düşünce A.G.'ye 235 bin TL'yi 11'ci ay içerisinde ödemek şartıyla borçlandım. Beni seven herkesten tek bir ricam var. Lütfen benim başıma bir şey gelirse, bu hayattan ölüp, gidecek olursam A.G.'ye olan borcumu aranızda para toplayıp öderseniz, ev ve arsanın tapusunu eşimin üzerine geçirirseniz, Allah hepinizden razı olsun. Lütfen ama lütfen sizlerden ölürsem son isteğim bu olsun. Zaten ölmüş olursam başka da bir şey isteyemem sizlerden artık. Başta ailem olmak üzere hepinizi çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak…"

Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi
Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi
Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi
Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi

Türk Lirası, Sındırgı, İntihar, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mektup bırakıp, intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi - Son Dakika


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