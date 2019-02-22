Mektup Kardeşliği" Giysi Yardımına Dönüştü

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Ortaokul Öğrencisi 3 Kız, Yolda Sıkıştırdıkları Kız Öğrenciyi Darp Etti! Görüntüler Büyük Tepki Topladı

Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu