Son Dakika Haberleri: Mektup Kardeşliği" Giysi Yardımına Dönüştü

Mektup Kardeşliği" Giysi Yardımına Dönüştü

1 saat önce

İstanbul'daki Erenköy Kız Anadolu Lisesi öğrencileri "Kardeş Okul Projesi" kapsamında kendilerine mektup yazarak isteklerini belirten Midyat Gazipaşa İlk ve Ortaokulunda okuyan 300 öğrenciye, sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile kışlık giysi desteği sundu.

Mektup Kardeşliği
İstanbul'daki Erenköy Kız Anadolu Lisesi öğrencileri "Kardeş Okul Projesi" kapsamında kendilerine mektup yazarak isteklerini belirten Midyat Gazipaşa İlk ve Ortaokulunda okuyan 300 öğrenciye, sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile kışlık giysi desteği sundu.

Proje doğrultusunda Gazipaşa İlk ve Ortaokulundaki öğrenciler, Erenköy Kız Anadolu Lisesinde okuyan ablalarına 800 mektup göndererek isteklerini belirtti.

Bunun üzerine lise öğrencileri, kendilerine iletilen istekleri yerine getirmek için, sosyal medyadan "Kardeşine bir hediye de sen gönder" adı ile kampanya başlattı.

Büyük ilgi gören kampanya ile temin edilen ve Midyat'a gönderilen kışlık giysiler Erenköy Kız Anadolu Lisesi Müdürü ve proje koordinatörü Berna Ocakcıoğlu ile kampanyaya destek veren Türkiye Genç Girişimcilik Platformu Başkanı Ahmet Doğan tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Ocakcıoğlu, yaptığı açıklamada, iki okul arasında imzalanan "kardeş okul" protokolü çerçevesinde gönderilen mektupları okuyan öğrencilerinin, kendilerine ulaştırılan talepleri yerine getirmek istediğini söyledi.

Lise öğrencilerinin Midyat'taki öğrencilere selamlarını da getirdiklerini ifade eden Ocakcıoğlu, "Bu ziyaret bir başlangıçtı, tanışmaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Midyat'taki okulumuzda kutlayacağız. Yeni ihtiyaçları belirleyip, öğrencilerimizle tekrar geleceğiz." dedi.

Gazipaşa İlk ve Ortaokulu Müdürü Bahri Yusufoğlu da öğrencilerin yazdığı mektupların sonuç verdiğini dile getirerek, "Toplanan yardımların dağıtımını yapıyoruz. Amacımız çocuklarımıza küçük bir gülümseme verebilmek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Erenköy, Gazipaşa, Midyat, Kültür Sanat
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