Son Dakika Haberleri: Mektupla Fetö İhbarında, 2 Sanığa Beraat

Mektupla Fetö İhbarında, 2 Sanığa Beraat

2 saat önce

KAYSERİ'de bir süre önce vefat eden A.K.'nin FETÖ'cü diye mektupla ihbarda bulunduğu çiftçi Hacı Ali A. ve su tesisatçısı Ahmet K., delil yetersizliğinden beraat etti.

Mektupla Fetö İhbarında, 2 Sanığa Beraat, System.String[]
KAYSERİ'de bir süre önce vefat eden A.K.'nin FETÖ'cü diye mektupla ihbarda bulunduğu çiftçi Hacı Ali A. ve su tesisatçısı Ahmet K., delil yetersizliğinden beraat etti.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar çiftçi Hacı Ali A. ve su tesisatçısı Ahmet K. hazır bulundu. İhbarda bulunan A.K.'nin bir süre önce hastalık nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Merkez  Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'nde yaşayan 2 sanık da A.K.'nin yaşlı olduğunu ve neden kendileri hakkında FETÖ'cü diye ihbar mektubu yazdığını bilmediklerini söyledi. İki sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. 

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir başka davada ise tutuksuz sanık imam Metin B. ve Kur'an kursunda eğitim veren eşi Nuriye B., hazır bulundu. Örgüt üyesi iddialarını reddeden çift, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Metin B. ve Nuriye B.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanıkların tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

1 SANIĞA HAPİS, 4 SANIĞA BERAAT

Aynı mahkemede görülen başka davalarda tutuksuz sanıklar eski öğretmenler Turan E., Sedat I. ile Mehmet T., Yusuf E. ve Kemal A. hazır bulundu. Sanıklardan Turan E., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol şartının, İstinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak da, tutuksuzluk halinin  devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Sedat I., Mehmet T., Yusuf E. ve Kemal A.'nın ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:38 Kaynak: DHA

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