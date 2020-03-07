Melahat nine 60 yıldır ekmeğini su değirmeninden çıkarıyor - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Melahat Çekir, eşiyle yaptığı su değirmenini ilerleyen yaşına rağmen 60 yıldır severek işletiyor.

Çevresinde "fesli teyze" olarak tanınan 8 çocuk annesi Çekir, 60 yıl önce Haydarlar Mahallesi'nde değirmen kalıntıları olduğunu görünce aynı yere eşiyle değirmen yaptı.

Yayladan gelen suyu oluklar yardımıyla değirmene taşımayı başaran Çekir, kentin dört bir yanından getirilen mısır, buğday gibi tahılları öğüterek ailesinin geçimini sağlıyor.

Suyla çalışan taş değirmende öğütülen unun kaliteli ve lezzetli olmasından dolayı yöre sakinlerinin ilgisinden memnun olan Çekir, çevrede ayakta kalan tek su değirmeninden ömrü yettiğince ayrılmak istemiyor.

"Ben burada eğleniyorum"

Melahat Çekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Bu yaşına kadar değirmende çalıştığını belirten Çekir, "Kendi paramı çıkarıyorum. Bu yaşta değirmencilik yapmak zor ama ben burada eğleniyorum, harçlığımı çıkarıyorum. Vatandaşın işini görüyorum. Bazılarına sevabına öğütüveriyorum, onların duasını alıyorum." dedi.

Dağdan gelen suyun oluklar yardımıyla değirmenin çarkına aktarıldığını ve dönen çark sayesinde değirmen taşının döndüğünü anlatan Melahat nine, taş ağır döndüğü için unun daha kaliteli olduğunu aktardı.

"Değirmen olmazsa ben yaşayamam"

Çekir, ilçe çevresindeki vatandaşların un öğütmeye geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu işi sevmesem yapmam. 60 yıldır bu değirmende çalışıyorum. Çocuklarımı büyüttüm. Şimdi de burayı bırakıp eve gidemiyorum. Eve gittim mi ayaklarım ağrıyor, romatizma var bende. Burada gelip gitmeyle ayaklarımın ağrısını hissetmiyorum. Evde olsam kötürüm olur kalırım. Çalıştığım için sağlığım yerinde. Ekmek yapacaklar, un öğütecekler buraya geliyor. Değirmen olmazsa ben yaşayamam, değirmen yaşatıyor beni. Mısırında, ununda değilim, parasında da değilim. Buraya gidip gelmem beni yaşatıyor. Çalışmak iyi, çalışacaksın. Özellikle kadınlar çalışacak. Kadınlar çalışmadan erkekler yaşayamaz. Kadınlar çalışacak, adamlara katkı yapacak."

Melahat ninenin oğlu İsmail Çekir de annesiyle bir süre değirmende çalıştığını daha sonra ayrılıp başka işle meşgul olduğunu anlattı.

Bazen gelip yardım ettiğini aktaran Çekir, "Onlara destek oluyorum. Bazen taş bozuluyor, kardeşimle tamirini yapıyoruz. Ben 57 yaşındayım. Annem biz doğmadan başlamış bu mesleğe, 60 yıldır yapıyor. Sevmese yapmaz. Biz de değirmen işini seviyoruz, ona destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

Değirmene un öğütmeye gelen Sabri Aydın da Melahat ninenin değirmeninin ununun daha lezzetli olduğunu belirterek, "Bu değirmenin taşı su kaynağının enerjisiyle dönüyor, unu güzel oluyor. Onun için burayı tercih ettim. İki yıldır Melahat hanımı tanırım, yaşına göre başarılı ve dinç. İşini başarıyla yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.