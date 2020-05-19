Melahat teyze 62 yıldır 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okuyor - Son Dakika

Melahat teyze 62 yıldır 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okuyor

KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan Melahat Yıldız (76) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin?

KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan Melahat Yıldız (76) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okuyarak kutladı. Yıldız, İlkokul döneminde ezberlediği şiiri 62 yıldır bayramlarda okuduğunu söylüyor. Orta Toroslarda yer alan Hadim ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Melahat Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin?' şiirini okuyarak kutladı. İlkokul 4'üncü sınıfta ezberlediği şiiri 62 yıldır okuduğunu söyleyen Yıldız, Orhan Şaik Gökyay'ın şiirini milli bayramlarda her ziyaretçisine okuyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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