"Melahatli Konuklar" eylülde izleyiciyle buluşacak
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Azerbaycan Devlet Sanatçısı Melahat Abbasova'nın sunduğu "Melahatli Konuklar" programı, Azerbaycan devlet kanalında yeni yayın döneminde birbirinden ünlü konukları ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:16 Kaynak: AA
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Melahat Abbasova'nın sunduğu "Melahatli Konuklar" programı, Azerbaycan devlet kanalında yeni yayın döneminde birbirinden ünlü konukları ağırlayacak.
Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği'nden (TAİB) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan devlet sanatçısı ve TAİB Genel Koordinatörü, Melahat Abbasova'nın hazırlayıp sunduğu "Melahatli Konuklar", eylül ayından itibaren izleyiciyle buluşacak.
TAİB'in desteğiyle hazırlanan programa, oyuncular, siyasetçiler ve doktorlar konuk olacak. Programda, Azerbaycan'ın tarihi, kültürü ve mutfağı da izleyiciye tanıtılacak.
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