Melania Trump, Beyaz Saray'daki çalışmalarını Florida'da sürdürüyor - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, desteklediği "Be Best" girişimini Beyaz Saray'dan sonraki hayatında da devam ettiriyor. Florida'da bir ofis kurmaya hazırlanan Melania Trump, Beyaz Saray Doğu Kanadı'nda görevli 3 çalışanını Florida'ya getirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Joe Biden'ın resmi olarak göreve başlamasının ardından Florida'ya taşınmıştı. Melania Trump, White House'da yaşadığı dönemlerde desteklediği gençlerin refahına odaklanan, siber zorbalık ve uyuşturucu kullanımına karşı halkı bilinçlendirme kampanyası olan "Be Best" girişimini Beyaz Saray'dan sonraki hayatında da devam ettiriyor.

ABD'de ismini açıklamayan bir kaynak basına verdiği açıklamada, eksi First Lady'nin Beyaz Saray sonrası planlarını anlattı. Kaynak, Melania Trump'ın imzasını taşıyan girişimin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın "Let's Move", eski Başkan George W. Bush'un eşi Laura Bush'un "Ulusal Kitap Festivali" girişimleri gibi çok ses getirmediğini ifade etti. 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump, Florida'da bir ofis kuracak. Melania Trump, Beyaz Saray Doğu Kanadı'nda görevli 3 çalışanını Florida'ya getirtti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump ve eşi Melania Trump, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yemin törenine katılmadan Florida'ya hareket etmişti. First Lady olarak son kez açıklama yapan Melania Trump, "Sizin First Lady'niz olmak benim için en büyük gurur. Sevginiz, desteğiniz için teşekkür ederim" diyerek veda etmişti.

(İHA)