Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi
6 saat önce
Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı 'Noel' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı süsledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı 'Noel' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı süsledi.
Beyaz Saray'ın bu yılki süslemesini gerçekleştiren Melania Trump, halktan gönüllülerin de süsleme çalışmalarına katılmasını 'Halkın Sarayı' olarak ifade etti. Sosyal medya hesabından yayınlanan dekorasyonun videosu yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi.
Görüntü Dökümü
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-Beyaz Saray'ın Noel için süslenmesi
-Sarayın farklı bölümlerinin süslenmiş hali
-Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan görüntüsü
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