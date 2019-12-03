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Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

6 saat önce

Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı 'Noel' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı süsledi.

Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi, System.String[]

Hristiyan dünyasının 25 Aralık gününde kutladığı 'Noel' sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ı süsledi.

Beyaz Saray'ın bu yılki süslemesini gerçekleştiren Melania Trump, halktan gönüllülerin de süsleme çalışmalarına katılmasını 'Halkın Sarayı' olarak ifade etti. Sosyal medya hesabından yayınlanan dekorasyonun videosu yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:11 Kaynak: DHA
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