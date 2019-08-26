Son Dakika Haberleri: Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu
Son Dakika Dünya Haber

Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu

1 saat önce

ABD'nin First Lady'si Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun G7 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekilirken selamlaşması ve öpüşmesi sırasında çekilen fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli etiket, espri ve kinayeli yorumlarla binlerce kez paylaşıldı

Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu, System.String[]

Dünyanın en büyük yedi ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 45'incisi Fransa'nın turistik tatil kasabası Biarritz'de düzenlendi.


Cumartesi günü başlayan ve pazar akşamı toplu aile fotoğrafı çektirilerek sona eren zirveye devlet başkanları eşleriyle birlikte katıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti!
Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania'nın, Kanada Başbakanı ile öpüşmesi sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 22:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]