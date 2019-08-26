Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu
1 saat önce
ABD'nin First Lady'si Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun G7 Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekilirken selamlaşması ve öpüşmesi sırasında çekilen fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli etiket, espri ve kinayeli yorumlarla binlerce kez paylaşıldı
Dünyanın en büyük yedi ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 45'incisi Fransa'nın turistik tatil kasabası Biarritz'de düzenlendi.
Cumartesi günü başlayan ve pazar akşamı toplu aile fotoğrafı çektirilerek sona eren zirveye devlet başkanları eşleriyle birlikte katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:00
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