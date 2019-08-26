Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun selamlaşması viral oldu

Dünyanın en büyük yedi ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 45'incisi Fransa'nın turistik tatil kasabası Biarritz'de düzenlendi.



Cumartesi günü başlayan ve pazar akşamı toplu aile fotoğrafı çektirilerek sona eren zirveye devlet başkanları eşleriyle birlikte katıldı.