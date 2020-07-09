Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli ateşe verildi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da bulunan heykeli ateşe verildi. Zarar gören heykel, bulunduğu yerden kaldırıldı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın memleketi Slovenya'nın Sevnica bölgesinde yer alan heykelinin ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da ateşe verildiği açıklandı. Sanatçı Brad Downey, heykelin yapısının bozulması üzerine kaldırıldığını bildirdi. Downey, Melania Trump'ın bir göçmen olduğunu vurgulayarak ABD'de diyalog kurulmasını sağlayacağını umut ettiğini ifade etti. Downey, "Neden yaptıklarını bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Washington'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.



Öte yandan Ocak ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Donald Trump heykeli de ateşe verilmişti. - LYUBLYANA