Melanie Sykes yarı yaşındaki gondolcu aşkından ayrı kalamadı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Geçen hafta sonu 51 yaşına giren İngiliz sunucu Melanie Sykes'in geçen sonbaharda başlayan gondolcu aştı alevlendi. Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte yeniden Venedik'e giden Sykes, 24 yaşındaki gondolcu sevgilisi Riccardo Simionato ile tekrar bir araya geldi.

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Melanie Sykes ile Riccardo Simionato, Venedik sokaklarında romantik anlar yaşadı. Çiftin o anları da objektifler tarafından görüntülendi. Sykes ve Simionato, birbirlerini öpücük yağmuruna tuttuktan sonra uzun uzun da sohbet etti.

GECE YARISI EL ELE

Daha sonra Riccardo Simionato işinin başına döndü. Sykes da arkadaşıyla birlikte bir başka görevlinin idaresindeki gondolla kanallarda gezintiye çıktı. Sykes ve Riccardo Simionato gecenin ilerleyen saatlerinde de Venedik sokaklarında el ele yürürken görüntülendi.

YARI YAŞINDA SEVGİLİYLE BÜYÜK AŞK

Bir dönem eski eşine saldırdığı iddialarıyla gündemde olan Melanie Sykes, geçen sonbaharda Venedik'e gittiğinde tanıştığı Riccardo Simionato ile tanıştı. Yaş farkına rağmen aralarında bir aşk doğdu. Sykes, kısa tatilin ardından geçen Aralık ayında tekrar Venedik'e gitti ve sevgilisiyle buluştu.

GONDOLUYLA GEZDİ, ONA AŞIK OLDU Melanie Sykes, genç gondolcu Riccardo Simionato ile geçen ay kadın arkadaşıyla çıktığı Venedik tatilinde tanıştı. Gelen bilgilere göre 72 Sterlin karşılığında Riccardo Simionato'nun gondoluyla Venedik kanallarında gezintiye çıkan Sykes, daha sonra genç adamla romantik bir ilişkiye başladı.

SALGIN BİLE ONU DURDURAMADI Londra'ya döndükten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Venedik'i özlediğini belirten Sykes, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasına rağmen yine aynı yere gitti ve genç sevgilisiyle buluştu.

'ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLULUK ANLARI' Melanie Sykes, Riccardo Simionato'nın kendisinin yarı yaşında olması nedeniyle çok eleştirilen bu ilişkisi hakkında "Çılgın hayatın içinde mutluluk anları" demişti.

ÇATI USTASI ESKİ KOCASINA SALDIRMIŞTI

Melanie Sykes, ilk evliliğini 2001 ile 2009 arasında aktör Daniel Caltagirone ile yaptı. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu oldu. Sykes, Caltagirone'den boşandıktan sonra 43 yaşındayken Twitter üzerinden tanıştığı 27 yaşındaki çatı ustası Jack Cockings ile evlendi. 2013'te evlenen çift, üç yıl sonra boşandı. Bu evlilik sırasında Melanie Sykes, kocasına saldırdığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Suçunu kabul eden Sykes'ın bu evliliği uzun ömürlü olmadı.