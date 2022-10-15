Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde - Son Dakika
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Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde

15.10.2022 16:04
Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde

MELBOURNE, 15 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletinde su basmış bir cadde görülüyor, 14 Ekim 2022. Sel nedeniyle Cuma günü eyaletteki birçok bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldı.

MELBOURNE, 15 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletinde su basmış bir cadde görülüyor, 14 Ekim 2022. Sel nedeniyle Cuma günü eyaletteki birçok bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: Bai Xue/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde - Son Dakika
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