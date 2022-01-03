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MELBOURNE - Avustralya'da Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: "Onlar benim ailem gibi" - Son Dakika

MELBOURNE - Avustralya'da Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: "Onlar benim ailem gibi"

03.01.2022 13:06

Avustralya'nın orta kesimlerindeki Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz, dillerini, kültürlerini, sanatlarını ve yaşam tarzlarını öğrendiği yerlilerin ailesi gibi olduğunu söyledi.

Avustralya'nın orta kesimlerindeki Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz, dillerini, kültürlerini, sanatlarını ve yaşam tarzlarını öğrendiği yerlilerin ailesi gibi olduğunu söyledi.

Melbourne şehrinde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Mehmet Aziz (55), 10 yıl boyunca birlikte kaldığı Aborjinlerin çizdikleri resimlerle "didgeridoo" adını verdikleri müzik aletlerinin ticaretini yapıyor.

Aziz, Melbourne kent merkezinde açtığı galeride resimler ve geleneksel müzik aletlerini hem sergiliyor hem tanıtıyor hem de satıyor.

Aziz, AA muhabirine, yerli halkların kültürlerini, sanatlarını ve dillerini yerinde öğrenmek amacıyla 1993'ten 2003 yılına kadar Aborjinlerle yaşadığını belirterek, "Onlar benim ailem gibi." dedi.

Yerli kültüre ilgisinin "didgeridoo"yu çalmayı denediğinde başladığını belirten Aziz, "Dünyanın en eski halklarından birisi olan Avustralya'nın yerli insanları Aborjinlerin dillerini, kültürlerini, sanatlarını anlayabilmek için Avustralya'nın ortasına ve değişik bölgelere giderek 10 yıl onlarla birlikte yaşadım." ifadelerini kullandı.

"Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar"

Aziz, Aborjinlerin kendisine aileden biri gibi davrandıklarını kaydederek, "Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar." dedi.

Yıllar içinde Aborjinlerle kaynaştıklarını dile getiren Aziz, "Aborjinler, beni aileden biri olarak görürler, beni görmek için buraya (galeriye) gelirler. Buraya geldikleri zaman nasıl bir Türk ailesiyle ilgilenir, ben de onlarla öyle ilgilenirim ve ben de oraya gittiğim zaman onlar benimle öyle ilgilenirler." diye konuştu.

Aziz, Aborjinlerin dillerini öğrenmekte çok zorlanmadığını ifade etti.

Bölgedeki yerlilerin yaşantısını öğrenmeye çalışırken Aborjinlerin çizdiği resimlerin ticaretini yapmaya karar verdiğini anlatan Aziz, "Resimlerin ticaretini yaparak para kazanmaya başladım. O zaman çalıştığım işimi bıraktım ve üniversiteye gidiyordum, doktorluğu (psikolog) bırakıp bu işe yoğunlaştım. Şimdi işimiz büyüdü, isim yaptık, bütün dünyada tanındım. İnsanlar gelip resimleri ve enstrümanları alıyorlar." dedi.

"Sanki bir kuş gibi yukarıdan bakarlar ve yeri görürler"

Aziz, Aborjinlerin yeryüzünü kuş bakışı hafızalarında canlandırarak resim çizdiklerini söyledi.

"Sanki bir kuş gibi yukarıdan bakarlar ve yeri görürler. Nerede su var, nerede yiyecek var, nerede yaşıyorlar... Nerede yaşadıklarını görebilirsin." diyen Aziz, resim ve müzik aletlerinden kazandıklarının bir kısmını bölgedeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için Aborjinlerin yönetimindeki kurumlara bağışladığını sözlerine ekledi.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülkede yaklaşık 717 bin Aborjin bulunuyor.

Ülkedeki Aborjinlerin yüzde 68'inden fazlası Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria eyaletlerinde yaşıyor, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde nüfusun yüzde 22'si Aborjinlerden oluşuyor.

MELBOURNE - Avustralya'da Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: Onlar benim ailem gibi
MELBOURNE - Avustralya'da Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: Onlar benim ailem gibi
MELBOURNE - Avustralya'da Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: Onlar benim ailem gibi

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Mehmet Aziz, Avustralya, Türk, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MELBOURNE - Avustralya'da Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: 'Onlar benim ailem gibi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MELBOURNE - Avustralya'da Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: "Onlar benim ailem gibi" - Son Dakika
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