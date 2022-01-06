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Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi - Son Dakika

Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi

06.01.2022 08:56

Kovid-19 aşılarını yaptırmayarak sağlık muafiyeti belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için Melbourne Havalimanı'na geldikten sonra ülkeye giriş vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi.

Kovid-19 aşılarını yaptırmayarak sağlık muafiyeti belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için Melbourne Havalimanı'na geldikten sonra ülkeye giriş vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi.

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF), dün gece yerel saatle 23.00 sularında Melbourne Havalimanı'na inen erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Djokovic'in ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ünlü raketin "Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlamadığı" ve bu nedenle vizesinin iptal edildiğini açıklayan ABF, iptalin ardından Djokovic'i Melbourne kentinin Carlton semtindeki mültecilerin tutulduğu otele nakletti.

Otelde, avukatlarının başvurduğu mahkemeden gelecek sonucu bekleyen Djokovic'i, Sırp bayraklarıyla desteklemeye gelen yaklaşık 10 kişilik grup, otel dışında söyledikleri Sırpça şarkılar eşliğinde dans ederek destek veriyor.

Djokovic'in muafiyet gerekçesi, son 6 ayda Kovid-19 geçirmesi

Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Djokovic, turnuva organizatörlerinden özel izin almasına karşın ülke sınırında sorun yaşamıştı. Melbourne Havalimanı'na gelen 34 yaşındaki tenisçi, tıbbi muafiyetlere izin vermeyen bir vizeyle ülkeye girmeye çalıştı.

Bunun üzerine ABF, Victoria eyaletinin yönetimiyle iletişime geçerek Djokovic'in ekibinin vize başvurusunda hata yaptığını iletti.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Victoria hükümetinin vizeyi kabul etmemesi sonrası sınır yetkililerince aşı muafiyetini destekleyen kanıtları sunması için sorgulandı.

Djokovic'in muafiyet gerekçesi olarak gösterdiği "son 6 ayda Kovid-19 geçirmek", ülkeye girişte yeterli olmadığı için vizesi iptal edilmişti.

Avustralya vatandaşı dışındakilerin ülkeye girebilmesi için Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırması veya sağlık sorunları nedeniyle Avustralya kurumlarının da kabul edeceği kurumlardan aşıdan muaf olduklarını gösteren belge sunmaları gerekiyor.

"Hiç kimse kuralların üzerinde değildir"

Djokovic'in durumuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Hiç kimse kuralların üzerinde değildir. Güçlü sınır politikalarımız, Kovid-19'dan dünyadaki en düşük ölüm oranlarından birine sahip olan Avustralya için kritik öneme sahip, teyakkuzda olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Morrison, tıbbı muafiyet gerekçesini belgeleyemediği takdirde Djokovic'e farklı muamele yapılmayacağını ve ilk uçakla evine gönderileceğini söylemişti.

Turnuva, 17-30 Ocak'ta Melbourne kentinde düzenlenecek

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamadığı için 9 şampiyonluk kazandığı Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Djokovic'in turnuva organizatörlerinden özel izin alması, Avustralya'da yoğun tepkilere neden olmuştu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17-30 Ocak'ta Melbourne'de düzenlenecek.

Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi
Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderildi

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Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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