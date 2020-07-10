Melbourne'daki yeni Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi - Son Dakika

Melbourne'daki yeni Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi

Avustralya'nın Melbourne kentinde son 24 saatte tespit edilen 288 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının "salgının ortaya çıkışından bu yana kentte kaydedilen en yüksek sayı" olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde son 24 saatte tespit edilen 288 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının "salgının ortaya çıkışından bu yana kentte kaydedilen en yüksek sayı" olduğu açıklandı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı uygulanan eyaletin başkenti Melbourne'daki Kovid-19 vakalarındaki artış ve son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Melbourne'da son 24 saatte gerçekleştirilen testlerde 288 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını bildiren Andrews, bu rakamın virüsün ortaya çıkmasından bu yana hem Victoria'da hem de diğer eyaletlerde "1 günde kaydedilen en yüksek sayı" olduğunu söyledi.

Avustralya'da eyaletler arasında 1 günde kaydedilen en yüksek Kovid-19 vakası, martta 212 kişinin hastalanmasıyla Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanmıştı.

Başbakan Andrews maske kullanılmasını istedi

Eyaletteki durumun iyileşme öncesinde daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan ve vatandaşlara "maske kullanın" çağrısı yapan Andrews, "Bu bizim isteğimiz, zorunlu değil. Eğer yapabiliyorsanız sosyal mesafeyi koyamayacağınız zamanlarda maske takmanızı rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyulmasının salgını durdurmakta çok önemli olduğunu vurgulayan Andrews, eyaletteki 1233 aktif vakadan, 12'si yoğun bakımda olmak üzere 47 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.

Doğum günü partisine 26 bin dolar ceza

Melbourne'da paket servis yapan bir restorandan akşam saatlerinde 20 kişilik yemek siparişi yapıldığı ihbarını değerlendiren ve plakası verilen aracın kayıtlı bulunduğu adrese operasyon yapan Victoria polisi, 16 kişinin kentteki yasakları ihlal ederek doğum günü partisi yaptığını tespit etti.

Kovid-19 nedeniyle yürüklükteki yasalar uyarınca partidekilere toplam 26 bin dolar (yaklaşık 123 bin TL) ceza kesildiğini belirten Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, "Çok pahalı bir gece oldu. Doğum günü partisinin onlara maliyeti 26 bin dolar." dedi.

"Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım hizmeti almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu Melbourne'da kuralları ihlal edenlere, kişi başına 1652 Avustralya doları para cezası veriliyor.

6 hafta boyunca kapalı kalacak

Yasaklar kapsamında marketler, berberler ve kuaförlerin açık kalacağı kentte kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek.

Kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan 6 hafta boyunca kapalı kalacak.

Kovid-19 nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüse rastlanan 9 bin 377 kişiden 7 bin 575'i iyileşti.

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melbourne'daki yeni Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi - Son Dakika
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