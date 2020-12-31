Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi - Son Dakika

Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi

31.12.2020 10:59

Avustralya'nın Melbourne kentinde 61 gün sonra 8 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması, yeniden kısıtlamalara gidilmesine neden oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 61 gün sonra 8 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması, yeniden kısıtlamalara gidilmesine neden oldu.

Victoria Eyaleti Başbakan Vekili Jactina Allan, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki yeni vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Melbourne'de, Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti kaynaklı son 24 saatte 8 yeni vaka tespit edildiğini hatırlatan Jactina Allan, bugünden itibaren Victoria eyaletinde evlerde toplanabilecek kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüldüğünü ve kapalı alanlarda maske takma zorunluğunun geri getirildiğini belirtti.

Ayrıca yarın gece yarısından itibaren NSW ile olan tüm sınırların kapatılacağını duyuran Allan, "Perşembe gecesi için parti hazırlığındaysanız katılanların sayısını azaltmanız gerekecek. Evlerinde veya başkalarının evlerinde toplanmayı planlayan insanlardan özür dileriz ancak bu gerekli bir adım." ifadesini kullandı.

Melbourne'de yeniden görülmeye başlayan Kovid-19 vakalarının NSW'nin başkenti Sydney'den dönen bir kişinin gittiği lokantadan yayıldığı tahmin ediliyor.

Ülkede, Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de 61 gündür yeni vaka görülmüyordu.

Avustralya'da virüse yakalan 28 bin 405 kişiden 25 bin 761'i sağlığına kavuşurken, 909 kişinin öldüğü ülkedeki 215 aktif vakadan 23'ü çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Kovid-19'da ikinci dalgayı atlatan Victoria'da 820 kişi yaşamının yitirirken, NSW'da 54, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi
Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi
Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi
Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi

Avustralya, Melbourne, Başbakan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CureVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CureVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor         
10:44
Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu         
10:39
Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe baskın yapıldı Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe baskın yapıldı         
10:21
Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi         
09:50
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi         
09:32
Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek         
09:25
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi         
23:41
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 11:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei