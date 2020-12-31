Melbourne'de 8 yeni Kovid-19 vakasının tespitinin ardından kısıtlamalar geri geldi - Son Dakika

Avustralya'nın Melbourne kentinde 61 gün sonra 8 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması, yeniden kısıtlamalara gidilmesine neden oldu.

Victoria Eyaleti Başbakan Vekili Jactina Allan, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki yeni vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Melbourne'de, Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti kaynaklı son 24 saatte 8 yeni vaka tespit edildiğini hatırlatan Jactina Allan, bugünden itibaren Victoria eyaletinde evlerde toplanabilecek kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüldüğünü ve kapalı alanlarda maske takma zorunluğunun geri getirildiğini belirtti.

Ayrıca yarın gece yarısından itibaren NSW ile olan tüm sınırların kapatılacağını duyuran Allan, "Perşembe gecesi için parti hazırlığındaysanız katılanların sayısını azaltmanız gerekecek. Evlerinde veya başkalarının evlerinde toplanmayı planlayan insanlardan özür dileriz ancak bu gerekli bir adım." ifadesini kullandı.

Melbourne'de yeniden görülmeye başlayan Kovid-19 vakalarının NSW'nin başkenti Sydney'den dönen bir kişinin gittiği lokantadan yayıldığı tahmin ediliyor.

Ülkede, Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de 61 gündür yeni vaka görülmüyordu.

Avustralya'da virüse yakalan 28 bin 405 kişiden 25 bin 761'i sağlığına kavuşurken, 909 kişinin öldüğü ülkedeki 215 aktif vakadan 23'ü çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Kovid-19'da ikinci dalgayı atlatan Victoria'da 820 kişi yaşamının yitirirken, NSW'da 54, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.