Melbourne'de favoriler hata yapmadı - Son Dakika
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Melbourne'de favoriler hata yapmadı

7 saat önce

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 4. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 4. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.


Tek erkeklerde dünya 4 numarası Medvedev, ikinci turda İspanyol Pedro Martinez ile karşılaştı. Rus tenisçi, 7-5, 6-1 ve 6-3 setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Avustralyalı Alex Bolt ile karşılaşan 5 numaralı seri başı Dominic Thiem, 3 saat 22 dakika süren mücadelede 6-2, 5-7, 6-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


Bu arada, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 10 numaralı seribaşı Gael Monfils tek erkeklerde 3. tura çıkan diğer tenisçiler oldu.


Kadınlarda fire yok


Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Alman Laura Siegemund ile karşılaştı. Çek tenisçi 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek 3. tura çıktı.


Altı numaralı seribaşı Belinda Bencic ve 9 numaralı Kiki Bertens de rakiplerini 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Dmitri Medvedev, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:29 
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