Melbourne'de yasakları ihlal ederek parti yaptığı anlaşılan 16 kişiye 26 bin dolar ceza - Son Dakika

Melbourne'de yasakları ihlal ederek parti yaptığı anlaşılan 16 kişiye 26 bin dolar ceza

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir fast-food restoranından 20 kişilik menü sipariş edilmesi üzerine polise harekete geçen polis, baskın düzenlediği evde parti yapıldığını görünce Covid-19 yasaklarının ihlalinden 16 kişiye 26 bin dolar ceza kesti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir fast-food restoranından 20 kişilik menü sipariş edilmesi üzerine polise harekete geçen polis, baskın düzenlediği evde parti yapıldığını görünce Covid-19 yasaklarının ihlalinden 16 kişiye 26 bin dolar ceza kesti.


Avustralya'nın Victoria eyaletinde ikinci dalga paniği sürerken, Melbourne kentinde bir fast-food restoranından 20 kişilik menü sipariş edilmesi üzerine çalışanlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Melbourne polisi, Dandenong banliyö bölgesindeki adrese doğru yolu çıkan restoran kuryesini takip etti. Eve baskın düzenleyen polis arka bahçede, garajda ve yatakların altında saklanmaya çalışan kişileri fark etti.


Doğum günü partisine 26 bin dolar ceza


Polis Shane Patton yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin ihlali kapsamında doğrum günü partisi düzenlenen evde 16 kişiye toplam 26 bin dolar (178 bin 500 Türk Lirası) para cezası verildiğini bildirdi. Patton, "Bu tür davranışlar kesinlikle anlamsız. Doğum günü partisinin onlara maliyeti 26 bin dolar. Bu hatırlanması gereken bir doğum günü partisi ve bunu uzun süre hatırlayacaklar" dedi.


Öte yandan, Melbourne'da geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Avustralya'da tespit edilen toplam vaka sayısı 9 bin 377'ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 106 olarak açıklandı. - MELBOURNE

Koronavirüs, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melbourne'de yasakları ihlal ederek parti yaptığı anlaşılan 16 kişiye 26 bin dolar ceza - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:41 Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
17:25
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:41:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Melbourne'de yasakları ihlal ederek parti yaptığı anlaşılan 16 kişiye 26 bin dolar ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]