Melek Arı, "Çocukların Melek annesi" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melek Arı, 'Çocukların Melek annesi' oldu - Son Dakika

Melek Arı, "Çocukların Melek annesi" oldu

7 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, başlattığı kampanya sayesinde gönüllü annelerle birlikte ördüğü yüzlerce atkı ve bereyi çeşitli okullardaki öğrencilere dağıtmaya devam ediyor.

Melek Arı,

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, başlattığı kampanya sayesinde gönüllü annelerle birlikte ördüğü yüzlerce atkı ve bereyi çeşitli okullardaki öğrencilere dağıtmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerinde öğrencilerin üşümemesi için her gün bir okulu ziyaret ederek hediyeler dağıtan Arı, kısa sürede birçok çocuğu sevindirmeyi başardı.


Geleceğimizin teminatı olan çocukların soğuk kış günlerinde eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örme kampanyası başlatan Melek Arı'nın bu girişimine Nevşehirli anneler büyük destek verdi. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kampanyaya katılan çok sayıda gönüllü kadın, Arı ile birlikte öğrencilere çeşitli renk ve modelde yüzlerce atkı ve bere ördü. İsteyen annelere iplerin Nevşehir Belediyesi tarafından verildiği kampanyada örülen atkı ve bereler, Melek Arı'nın hafta içi her gün gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinde öğrencilere dağıtıldı. Son bir hafta içerisinde Yunus Emre İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, İncekaralar İlkokulu, Örnek Evler İlkokulu ve Rauf Nail Akman İlkokulu'nu ziyaret eden Melek Arı, buradaki okul öğretmenleri ve idareciler tarafından tespit edilen 116 çocuğa diledikleri renk ve desende atkı ve bere dağıttı. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ve bazı gönüllü annelerin de katıldığı ziyaretlerde çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyelerde dağıtan Arı, onlarca çocuğu güldürdü.


Arı, "Önümüzdeki günlerde de okul ziyaretlerini sürdürerek yaklaşık 700 çocuğa atkı ve bere dağıtacak"


Ziyaret ettiği okullarda bayan öğretmenlerle ve okul idarecilerle de bir araya gelen ve hayata geçireceği çeşitli sosyal projelere ilişkin istişarelerde bulunan Melek Arı, "Nevşehirli gönüllü annelerimize teşekkür ediyorum. Kampanyamız ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Minik yüreklerin içini ısıtmak için aralarında 70 yaşında bile olan birçok annemiz seferber oldu. Onlarla birlikte ördüğümüz atkı ve bereler çocuklarımızı kış günlerinde soğuk havalardan koruyacak. Çocuklarımızın gözlerindeki o mutluluğu görmek bir anne olarak çok güzeldi. Bu mutluluğu tüm Nevşehirli annelerimiz ile birlikte yaşattık. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz farklı projelerle de çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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