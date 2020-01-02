Melek Arı'dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melek Arı'dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Melek Arı'dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ne ziyaret

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Melek Arı'dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada atölye çalışması yapan özel insanlarla bir süre vakit geçiren Arı, merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.


Melek Arı, eğitilebilir düzeydeki engellilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve onların toplumla entegre olabilmelerine yardımcı olunması için kurulan Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.18-48 yaş aralığındaki 45 özel insanın faydalandığı merkez hakkında birim yöneticisi Zuhal Özdemir'den bilgi alan Arı, merkezdeki derslikler ve atölyeleri gezdi.


Atık malzemelerden ev aksesuarları ve obje çalışması yapan özel insanların yaptıkları el işi ürünleri inceleyen Arı, okuma salonunda öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Özel insanlarla ve merkezde görev yapan öğretmenlerle bir süre birlikte vakit geçiren Arı, "Özel insanlarımızın hayatın her alanında engelsiz bir yaşam sürmeleri, en büyük temennimiz, dileğimizdir. Hedefimiz de bunu sağlamak olmalıdır. Bu insanlarımızın toplumda varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz toplumumuzu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini beraberinde getirecektir." dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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