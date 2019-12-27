Melek Arı ve gönüllü kadınlar çocuklar üşümesin diye ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melek Arı ve gönüllü kadınlar çocuklar üşümesin diye ördü - Son Dakika

Melek Arı ve gönüllü kadınlar çocuklar üşümesin diye ördü

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı ve gönüllü kadınlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için yüzlerce atkı ve bere ördü.

Melek Arı ve gönüllü kadınlar çocuklar üşümesin diye ördü, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı ve gönüllü kadınlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için yüzlerce atkı ve bere ördü. Örülen atkı ve bereler Melek Arı'nın ziyaret ettiği okullarda minik yüreklerin üşümemesi için hediye edildi.


Geçtiğimiz günlerde Melek Arı'nın öncülüğünde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Haydi Gönülleri Örmek İçin Şişi Kap Gel' kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanya ile birlikte Melek Arı ve çok sayıda gönüllü kadın ihtiyaç sahibi öğrenciler için farklı renk ve desenlerde yüzlerce atkı ve bere ördü.


Hazırlanan bere ve atkıları dağıtmak için Melek Arı ilk ziyaretini 75. Yıl İlkokulu'na gerçekleştirdi. Arı, beraberinde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile ziyaret ettiği okulda öğrencilerle bir süre vakit geçirerek onlara çeşitli hediyelerle birlikte atkı ve berelerini dağıttı.


Okul öğretmenleri tarafından belirlenen 35 öğrenciye soğuk kış günlerinde üşümemesi için dağıttığı atkı ve bereleri kendisi giydiren Melek Arı, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek kampanya hakkında bilgi verdi.


Nevşehir'deki çeşitli okullarda öğrenimlerini sürdüren ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kampanyaya Nevşehirli kadınların büyük ilgi gösterdiklerini ve bu sayede yüzlerce atkı ve bere örüldüğünü kaydeden Arı, "Gönüllü kadınlarımızın hepsi büyük istek ve heyecanla örgülerini örüp bizlere teslim etti. Bizler de yapılan örgüleri paketleyip okullardaki öğrencilerimize hediye etmeye başladık. Yaptığımız bu örgüler sayesinde zorlu kış şartlarında çocukları birazcık ısıtabilirsek bu mutluluk bizlere yeter." dedi.


Arı, önümüzdeki günlerde şehrin farklı mahallelerindeki diğer okulları da ziyaret ederek öğrencilere atkı ve bere dağıtımını sürdürecek. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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