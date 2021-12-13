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Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis - Son Dakika

Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis

13.12.2021 12:15
Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis

Diyarbakır'da tartıştığı ablası Melek Aslan'ı öldüren Mustafa Aslan ile onu azmettiren eski sevilisi Orhan Vatansever'e müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da tartıştığı ablası Melek Aslan'ı öldüren Mustafa Aslan ile onu azmettiren eski sevilisi Orhan Vatansever'e müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 21 Ekim 2020 tarihinde Yenişehir ilçesi Sanat Sokakta meydana geldi. Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan (21), bir süre eve gelmeyen ablası Melek Aslan (24) ile buluşmak için kente geldi. Abla ve kardeş arasında Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasını sokak ortasında öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslan'ı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mustafa Aslan için 'kardeşi kasten öldürme', Orhan Vatansever hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açılmıştı.

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, kaldıkları cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Savcılık mütalaasında, "Sanık Orhan tarafından kabul ve ikrar edilen Mustafa'ya attığı mesajlar, maktule Melek hakkında namusu üzerinden yaptığı yorumlar ve gönderdiği fotoğraflar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Orhan'ın bu sözleri ile açıkça sanık Mustafa'yı ablası Melek'e karşı öldürmeye azmettirdi. Sanık Orhan Vatansever'in, Mustafa Aslan'ı, ablası olan maktule Melek Aslan'ı öldürmeye azmettirerek üzerine atılı kardeşi kasten öldürmeye azmettirme suçunu ve maktulenin başkalarının görmesini, bilmesini istemeyeceği özel hayatına ilişkin fotoğraflarını rızası ve bilgisi dışında maktulenin kardeşi olan Mustafa'ya, ablasına ve de eniştesine farklı tarihlerde göndererek üzerine atılı olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işledi. Sanık Mustafa Aslan'ın da ablası olan maktule Melek Aslan'ı, sanık Orhan Vatansever'in azmettirmesi ve yönlendirmesi sonucu, 6136 sayılı Kanun'a göre de yasak niteliği haiz olan ateşli silahla baş bölgesine 3 el ateş etmek suretiyle öldürerek, üzerine atılı kardeşi kasten öldürme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.

Cezaları müebbet hapis cezasına indirildi

Sanık ve avukatların savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak her iki sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan Orhan Vatansever'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - DİYARBAKIR

Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis
Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis
Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis

Mustafa Aslan, Diyarbakır, Adıyaman, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melek Aslan cinayetinde kardeş ve azmettirici eski sevgiliye müebbet hapis - Son Dakika
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