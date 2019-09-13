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Melek figürlü heykeli jandarma kurtardı

36 dakika önce

Melek figürlü heykeli jandarma kurtardıTOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda melek figürlü heykel ele geçirdi.

Melek figürlü heykeli jandarma kurtardı

TOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda melek figürlü heykel ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair istihbarat aldı. Harekete geçen Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan izin sonrasında ilçe merkezinde bulunan Camikevir mahallesindeki ikamete operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ikamet içerisinde yapılan aramada bir adet melek figürlü heykel, bir adet dedektör ve dedektöre ait sarf malzemeler ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Melek figürlü heykeli jandarma kurtardı

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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