Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor - Son Dakika

Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor

6 saat önce

Samsun'da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olmak için yardım bekliyor.

Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor, System.String[]

Samsun'da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olmak için yardım bekliyor.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında 23 yıldır hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi Melek Çelik (41) 7 ay önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince, ailece yıkıldılar. Hastanede 15 yıl yenidoğan yoğun bakım servisinde, 8 yıl da acil serviste hemşire olarak hizmet verip hastalara şifa bulmada yardımcı olan Melek Çelik'e doktorların 2 ile 3 yıl arasında ömür biçtikleri öğrenildi. Yaşamak için yardım bekleyen Melek Çelik, "Hastalığımın tedavisinin yaptığımız araştırmada Küba'da olduğunu öğrendik. 4 aşı uygulanıyormuş. Bu tedavi de 2 ila 4 ay arasında sürüyormuş. Tedavi masrafı yaklaşık 400 bin lirayı buluyormuş. Bizim bu tedavi için maddi gücümüz yok. Yaşamak için hayırsever insanlardan ve devletimizden yardım bekliyorum" dedi. - SAMSUN

Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
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