Melek'i öldürmeden önce internette 'Zina eden ablayı öldürmek caiz mi' diye arama yapmış - Son Dakika
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Melek'i öldürmeden önce internette 'Zina eden ablayı öldürmek caiz mi' diye arama yapmış

14.01.2023 18:15
Melek'i öldürmeden önce internette 'Zina eden ablayı öldürmek caiz mi' diye arama yapmış

DİYARBAKIR'da, tartıştığı ablası Melek Aslan'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Aslan (21) ve azmettirdiği öne sürülen eski sevgilisi Orhan Vatansever'in müebbet hapis cezaları, İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

DİYARBAKIR'da, tartıştığı ablası Melek Aslan'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Aslan (21) ve azmettirdiği öne sürülen eski sevgilisi Orhan Vatansever'in müebbet hapis cezaları, İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Aslan'ın, cinayetten 1 hafta önce internetten 'Şeriata göre zina eden ablayı öldürmek caiz mi?' yazarak arama yaptığı ortaya çıktı.

Olay, 21 Ekim 2020'de Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için kente geldi. Kardeşler arasında Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabancayla ablasını vurarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Aslan'ı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mustafa Aslan için 'kardeşi kasten öldürme', Orhan Vatansever hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Aralık 2021'de görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanık ve avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurup, her 2 sanığın cezasını müebbet hapse indiren heyet, ayrıca 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan Orhan Vatansever'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPMIŞMustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e verilen müebbet hapis cezalarıyla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvuruldu. İncelemede, kararın usul ve yasaya uygun olduğuna karar verildi. Dosyada yapılan incelemede, Mustafa Aslan'ın cinayetten 1 hafta önce internetteki arama motorunda birden fazla kez 'Şeriatta zina eden abla öldürülebilir mi?', 'Şeriatta zinanın cezası' gibi aramalar yaptığı belirlendi. Ayrıca dosyada, Mustafa Aslan'ın bu aramalardan sonra Orhan Vatansever'in tahrik edici sözleri ve aramalarıyla ablasını öldürmeye karar verdiğine yer verildi.İstinaf Mahkemesi, sanıklar Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'e verilen müebbet hapis cezasının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına oy birliği ile karar verdi.

Kaynak: DHA
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Mustafa Aslan, Diyarbakır, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melek'i öldürmeden önce internette 'Zina eden ablayı öldürmek caiz mi' diye arama yapmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melek'i öldürmeden önce internette 'Zina eden ablayı öldürmek caiz mi' diye arama yapmış - Son Dakika
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