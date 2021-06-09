Melek'in katil zanlısı kardeşi: "Gerçek katil azmettirici Orhan" - Son Dakika

- Melek'in katil zanlısı kardeşi: "Gerçek katil azmettirici Orhan"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, ablası Melek Aslan'ı öldürmekten yargılanan Mustafa Aslan (22), savunmasında kendisiyle birlikte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Vatansever'i suçlayarak, "Ablamı öldürdüğüm için pişmanım ve bu cinayetin gerçek katili Orhandır" diyerek kendisini savundu. Duruşma, delillerin tam olarak toplanmamış nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve yargılanmanın 7 Temmuz gününe bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı girişinde meydana gelmişti.

Abla öldü, kardeş tutuklandı

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken,, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Orhan Vatansever cinayetin azmettiricisi olarak tutuklandı

Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi. Vatansever, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Davanın 2'inci duruşması görüldü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mustafa Aslan, 'kardeşi kasten öldürme' ve Orhan Vatansever ise 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılandıkları davanın 2'nci duruşması dün görüldü.

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, tutuklu bulundukları cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

Avukatının ardından söz alan sanık Mustafa Aslan, ablasını öldürme olayının gerçek katilinin Orhan Vatansever olduğunu öne sürerek, Aslan ifadesinde, "Bu cinayetin gerçek katili Orhan'dır. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşma sırasında Orhan Vatansever ise, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye olmak için talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, savcı, avukat ve sanıkların beyanının ardından duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyet, sanık Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, mevcut delil durumu, facebooka yazılan müzakerenin henüz cevabının dönülmemiş olması, delillerin tam olarak toplanmamış nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına ve yargılanmanın 7 Temmuz gününe bırakılmasına karar verdi.