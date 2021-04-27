Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi

27.04.2021 00:57
Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldüren Melek İpek'in yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldüren Melek İpek'in yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı. Duruşma savcısı kastın aşılması sonucu "taksirle insan öldürme' suçundan Melek İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında 7 Ocak gecesi yaşanan tartışma sonucu Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce darp etmişti. Melek İpek'i ve çocuklarını ölümle tehdit eden Ramazan İpek, sabaha karşı servise gitmiş, servisin ardından eve dönen Ramazan İpek ile elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek arasında arbede yaşanmıştı. Çıkan arbedede Melek İpek eşini tüfekle vurup öldürmüş, ardından 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemişti. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Antalya Adliyesinde 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3'üncü duruşmaya Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinden sesli ve görüntülü görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Saat 16.30'da başlayan duruşmada İpek'in siyah bir kazak giydiği ve yüzündeki darp izlerinin iyileştiği görüldü.

Duruşmada, maktul Ramazan İpek ile Melek İpek'in avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti.

Duruşmanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, kastın aşılması sonucu "taksirle insan öldürme' suçundan Melek İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.

Müşteki Esma ve Murat İpek'in avukatı Ziya Berkhan Yaman, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını ifade ederek, "Olayda taksirden bahsedilemez. Sanık kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla cinayet işlediği yönündeki savunmalarına bakacak olursak, olayda şiddet ön plana çıkarılıyor. Melek İpek'in koruma talebi yoktur. Melek İpek, neden kaçmadı, kurtulma imkanı varken neden gitmedi. 12 yıllık birliktelikte kişi kolluk kuvvetlerine müracaat etseydi, mutlaka geri dönüş olurdu. Koruma kararlarını tartışabileceğimiz yerler mahkeme salonlarıdır. Burada 20'ye yakın tanık dinledik. Ortak tanıdıkları sürekli şiddet öyküsünden bahsetmediler. 12 yıldır Melek İpek'e şiddeti hiçbir tanık doğrulamadı. Tanıkların olay gecesine dair bir bilgileri yok, Melek İpek'in anlattıklarıyla tanıkların anlattıkları örtüşmedi" dedi.

"Belki de bu sır onlarla mezara gidecek"

Melek İpek'in Ramazan'dan kurtulmaya yönelik bir arka planı olduğunu iddia eden Ziya Berkhan Yaman, "Maktul olaydan önce kız kardeşi Dudu ile mesajlaşıyor. Kız kardeşine, 'jandarmadan birisi var. Melek'le Görüşüyor. Melek mesajlarını beden gizliyor" diye kardeşine mesaj atıyor. Adı geçen uzman çavuş şiddet olayları başlamadan önce Melek İpek'le mesajlaşıyor. Burada Melek, "Rahat konuşamıyorum" jandarmada 'Tamam canım' diye cevap veriyor. Kimsenin bilmediği bir hikaye var. Maktul öldü, sanık anlatmıyor. Belki de bu sır onlarla mezara gidecek" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Melek İpek, Ramazan, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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