Melek İpek'in avukatı Onaran: "Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı" - Son Dakika

Melek İpek'in avukatı Onaran: "Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı"

15.03.2021 23:36

Antalya'da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "Melek'in tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Antalya'da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "Melek'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek'in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı, meşru müdafaa kapsamı içinde bırakıldığı inancımız sonsuz. 2 Nisan'a yapılacak duruşmada çok iyi bilgi ve belgeler dosyaya girecek" dedi.

Antalya'da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek (31) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada İpek'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Melek İpek'in ilk duruşmasını icra ettiklerini söyledi. Uzun bir duruşma olduğunun altını çizen Onaran, "Mahkeme heyeti başkan ve üyeler olmak üzere Melek'in savunmasını çok dikkatli ve özenli bir şekilde aldı. Tanıklar dinlendi. 2 Nisan'a bir duruşma günü verildi. Melek'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek'in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı, meşru müdafaa kapsamı içinde bırakıldığı inancımız sonsuz. 2 Nisan'a yapılacak duruşmada çok iyi bilgi ve belgeler dosyaya girecek. Olayın yegane görgü tanıkları Melek'in iki çocuğu usul ve esaslara uygun olarak pedagog eşliğinde dinlenecek. Adli tıpta rapor alan doktor dinlenecek. Birkaç husus var. Melek, bugün ifadesine başlarken her şeye kayınvalidesi ve kayınpederinden böyle bir olayın olmasını istemediğini hıçkıra hıçkıra yaşadığı gerçekleri anlattı. Bir takım gerçekleri biz orada ilk kez duyduk ve şok olduk" diye konuştu.

"KISA BİR TARİH VERİLDİ"

İlişkinin başlama şeklinin üzücü ve acı olduğunu dile getiren Onaran, "Kısa bir gün verilmiş olması bizim için sevindirici. Mahkeme heyeti dosyayı önemsiyor, hızlı yargılama süreci aksediyor" dedi.

Melek İpek'in babası Menderes Çelik ise, adalete güvendiğinin altını çizerek, "Kızım ve çocuklarımın arkasındayım her zaman. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş/İHA)

Melek İpek'in avukatı Onaran: Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı
Melek İpek'in avukatı Onaran: Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı
Melek İpek'in avukatı Onaran: Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı
Melek İpek'in avukatı Onaran: Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı

Melek İpek, Antalya, Mevla, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Melek İpek'in avukatı Onaran: 'Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! Karadeniz kentlerindeki artış korkuttu Antalya'da lüks bir villada 4 kişinin cansız bedeni bulundu MİT'in PYD/YPG'nin sözde komutanını yakaladığı operasyonun detayları nefes kesti G.Saray'ın yıldızını yıkan olay! Milli takıma gitmesi tehlikeye girdi Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı         
00:05
Avrupa Birliği dağılıyor mu? İngiltere'nin ardından Fransa'da da gündem 'Frexit' Avrupa Birliği dağılıyor mu? İngiltere'nin ardından Fransa'da da gündem 'Frexit'         
23:53
Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Bella Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye uyarı! 5 gün boyunca şiddetli kar ve yağmur yağacak         
23:28
Botoks sonrası hayatını kaybeden 'Kübra Boyraz' davasında sanığa tahliye Botoks sonrası hayatını kaybeden 'Kübra Boyraz' davasında sanığa tahliye         
22:20
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu         
20:03
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 00:48:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Melek İpek'in avukatı Onaran: "Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei