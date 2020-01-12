'Melek'lerine 15 yıl sonra 7'nci denemede kavuştular - Son Dakika

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Hülya (36) ve Süleyman Okaymirza (40) çifti, 15 yıllık evlilikleri süresince hayalini kurdukları bebeklerine, 7'nci tüp bebek denemesiyle kavuştu. 'Melek' adını verdikleri kız bebekleriyle hastaneden çıkan çift, yakınları tarafından havaya 50 güvercin ve onlarca balon salınarak karşılandı.

Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak çalışan Süleyman Okaymirza ile ev kadını Hülya Okaymirza, 15 yıl önce evlendi. Çift, düğünlerinin ardından, en büyük hayalleri olan çocuğa sahip olmak istedi. Denemelerin ardından amaçlarına ulaşamayan çift, doktora başvurarak tüp bebek tedavisine başladı. 6 defa tüp bebek tedavisi uygulanan çift, hedeflerine ulaşamazken, İzmir'deki özel bir hastanede gerçekleştirilen 7'nci tüp bebek tedavisinde müjdeli haberi aldı.

Tedavide önemli bir aşama kaydeden çift, 9 aylık hamilelik sürecinin ardından Muğla 'nın Menteşe ilçesindeki özel bir hastanede gerçekleşen doğumla, 15 yıldır bekledikleri bebeklerini kucaklarına aldı. 49 santimetre boyunda, 3,3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen kız bebeğe, 'Melek' ismi verildi. Doğumun ardından 3 gün boyunca müşahede altında tutulan anne ve bebek, çiçeği burnunda babanın düzenlediği organizasyonda hastaneden taburcu edildi. Baba Okaymirza, evinde beslediği yaklaşık 50 güvercin ile onlarca balonu, hastane çalışanları ile yakınlarına verdi. Bebek ve annenin hastaneden çıktığı sırada ise güvercinler ve balonlar uçuruldu.

'BİR HAFTA ERKEN DÜNYAYA GELDİ'

Doğumu gerçekleştiren özel hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgü Çelikkol Güngördük, doğum ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hülya Okaymirza ile yolumuz, 7'nci tüp bebek denemesinin ardından başarılı bir gebelik haberiyle kesişti. İlk başta gebelik takibine başladık ve zorlu bir süreçti. İlk üç ay düşük riskimiz çok yüksekti. Çok sıkı takipler yaptık. Doğuma çok kısa süre kala, annede karaciğer enzimlerinin yükselmesiyle bebeğin hayatını tehlikeye sokan bir durum gelişti. Bu da doğumu bir hafta gibi öne almamıza neden oldu. Başarılı bir operasyonla bebeğiyle ailesine kavuşturduk. Şu an bebek de anne de çok sağlıklı" diye konuştu. Çiçeği burnunda anne Okaymirza da "Yedinci denememizde Allah, Melek'imizi kucağımıza almayı nasip etti" diyerek, mutluluğunu paylaştı. Babalık duygusunun tarifsiz olduğuna vurgu yapan Süleyman Okaymirza ise "15 yıllık evlilik sürecindeki tüp bebek denemelerimizde çok yorulduk ama sonuç itibarıyla yorgunluğumuza değdi. İsteyen herkese Allah nasip etsin" dedi.