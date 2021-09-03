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Melek Mosso, Akhisar'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika

Melek Mosso, Akhisar'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

03.09.2021 08:21
Melek Mosso, Akhisar'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı, System.String[]

Akhisar Belediyesi tarafından kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos'ta sahne alan ünlü sanatçı Zeynep Bastık'ın ardından dün gece de Gölet konser alanında ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı.

Sahneye geldiği andan itibaren Gölet konser alanını dolduran hayranlarını coşturan sevilen ünlü sanatçı Melek Mosso, söylediği şarkılarla dinleyicilerini hem hüzünlendirdi, hem de eğlendirdi. Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen konserde COVID-19 önlemleri alındı. Konser alanına gelenlere 4 ayrı girişte HES kodu ve ateş ölçümü yapıldı.

Konserde "En Büyük Başkan Besim Başkan" tezahüratları ile sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ünlü sanatçıya çiçek ve zeytin ile zeytinyağından oluşan şilt takdim ederek, "Çok güzelsiniz, on numarasın Akhisar. Bizlere bu muhteşem geceyi yaşatan, bizlere büyük keyif veren sanatçımız Melek Mosso'ya da çok teşekkür ederiz. Pandemi koşullarında önlemler alarak konserlerimizi düzenliyoruz. Bu moral konserlerine hepimizin çok ihtiyacı vardı. Hep birlikte eğlenceli bir gece yaşadık. Bu gecenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Melek Mosso, Akhisar'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Melek Mosso, Akhisar, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Melek Mosso, Akhisar'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika


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