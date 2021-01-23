Melek Mosso: Artık tutunacak dalımız kalmadı - Son Dakika

Melek Mosso: Artık tutunacak dalımız kalmadı

23.01.2021 09:46
Melek Mosso: Artık tutunacak dalımız kalmadı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı

Arkadaşıyla birlikte geldiği alışveriş merkezi içerisinde bulunan DasDas Sahne'ye yeni bir proje için ses provası yapmaya geldiğini belirten Mosso, alışveriş merkezi çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Yeni projelerinden ve pandemi sürecinden bahseden başarılı şarkıcı,"Gelecek aylarda No: 1 ve Ersay Üner ile ayrı ayrı projelerimiz ve şarkılarımız olacak. Onun dışında canlı konserlerimiz devam ediyor. Umarım bir an önce eski hayatımıza döneriz. Biz sanatçılar olarak birbirimize destek oluyoruz fakat artık tutunacak dalımız kalmadı." dedi.& ;

Melek Mosso: Artık tutunacak dalımız kalmadı

alışveriş merkezi, DasDas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Melek Mosso: Artık tutunacak dalımız kalmadı - Son Dakika Magazin


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