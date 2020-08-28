Melek Mosso: Ben olaylar büyümesin diye konuşmadım
Şarkıcı, "ağır siyasi göndermeler ve fanatik konuşmalar yaptığı için sahneden indirildiği" haberlerine Twitter'dan yanıt verdi: "Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim.
Şarkıcı, "ağır siyasi göndermeler ve fanatik konuşmalar yaptığı için sahneden indirildiği" haberlerine Twitter'dan yanıt verdi:
"Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim. Öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna her konserimde armağan ettiğim ve 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' dedikten sonra söylediğim 'Keklik Gibi' türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Bu söylemden rahatsız olanlar, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Polisimize zorluk çıkarmadan sahneden indik ve olaylar büyümesin diye konuşmadık. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır."
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