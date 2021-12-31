Üye Girişi
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde - Son Dakika

Melek Mosso'dan hayranlarına müjde

31.12.2021 09:12
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 gündür süren yılbaşı konserler serisinde Melek Mosso sahne aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 gündür süren yılbaşı konserler serisinde Melek Mosso sahne aldı. Mosso hayranlarına yılbaşı müjdesi vererek senfoni orkestrasıyla arabesk bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Bodrum Belediyesi tarafından Türkiye'nin en uzun soluklu yılbaşı etkinliğinin 13'üncü gününde Bodrum Belediye Meydanında ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Yılbaşı Partisi' etkinlikleri kapsamında Melek Mosso'yu dinlemeye için Bodrum Belediye Meydanında adım atacak yer kalmadı. Meydana sığmayan Mosso hayranları cadde ve sokakları kapattı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Mosso sevilen şarkılarını hayranlarıyla paylaştı. zaman zaman eğlendiren zaman zaman ise duygu dolu anlar yaşatan Mosso yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Binlerce kişi Mosso'nun şarkılarına eşlik etti. Belediye tarafından yapay kar gösterisi ile vatandaşlar unutulmaz Melek Mosso ile unutulmaz saatler yaşadı.

Senfoni orkestrasıyla arabesk projesi yolda

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Melek Mosso, "Pandemide her meslek grupları aynı sıkıntıyı çekti bizlerde çektik. Umarım 2022'de bu sağlıksız günler kaybettiklerimiz, üzüldüklerimiz geri kazanırız. İşimizle ilgili maddi manevi içimizden geçenlerle ilgili umarım herkesin istedikleri ve diledikleri gerçekleşir. 2022 yılında yeni singlelar gelecek birkaç tane üst üste ondan sonra da yaz boyunca da büyük bir projem var. Melek Mosso senfoni orkestrasıyla arabesk projesi olacak. Bunun ilk defa burada haberini veriyorum. Bodrum'da kesinlikle çıkmayı istiyorum, enerjinin yoğun olduğu bu şehirde insanlara seslenmek şarkı söylemek çok önemli. Bu gecede enerjiyi buradan alıyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, "Ciddi bir kalabalık var, belki yapılan konserlerin en kalabalığı şu an da. O anlamda güzel ben Melek Hanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz ne zaman arasak seve seve başkanım biz Bodrum'u seviyoruz diyorlar. Senfoni orkestrası arabesk şarkıların da ev sahipliğini yapmaya talibiz. Klip çekmek isterse kaleyi her yeri açarız" diye konuştu.

Konser sonunda Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, ünlü sanatçı Mosso'ya plaket ve çiçek taktim ederek yılbaşı gecesi Bodrumluları Belediye meydanına beklediğini söyledi.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür-İHA)

Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde
Melek Mosso'dan hayranlarına müjde

YORUMLAR
500

Melek Mosso, Yılbaşı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melek Mosso'dan hayranlarına müjde - Son Dakika


Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı         
09:11
Gece gece yükselen çığlıklarla mahalle ayağa kalktı! Yaşlı adamın başına gelenler! Gece gece yükselen çığlıklarla mahalle ayağa kalktı! Yaşlı adamın başına gelenler!         
09:01
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu         
20:50
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz         
17:34
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25

Son Dakika Haberleri
09:11 Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı
09:01 Gece gece yükselen çığlıklarla mahalle ayağa kalktı! Yaşlı adamın başına gelenler!
08:46 Akdeniz Bölgesi için kırmızı koda devam! Bölgelerde yılın son gününde hava durumu
08:44 Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi
08:42 Resmi Gazete'de yayımlandı! Altından TL mevduatına dönenlere sıfır stopaj
08:41 Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu
08:39 31 Aralık Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları
08:33 Merkez Bankası her gün açıklıyordu: TL'ye geçiş için "özel dönüşüm kuru" kaldırıldı
08:22 İBB'de teftiş başladı! 4 müfettiş görev başında! İBB Sözcüsü'nden "kumpas" açıklaması
08:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 09:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Melek Mosso'dan hayranlarına müjde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement