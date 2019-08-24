Son Dakika Haberleri: Melek Mosso Merkezefendi'de sahne alacak
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Melek Mosso Merkezefendi'de sahne alacak

1 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlayacak.

Melek Mosso Merkezefendi'de sahne alacak, System.String[]

Denizli Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlayacak. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte son zamanlarda yükselen performansı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Melek Mosso sahne alacak.


Merkezefendi Belediyesi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'daki kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında, ünlü şarkıcı, besteci ve müzisyen Melek Mosso Denizlililer ile buluşacak. Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkındaki konser 22.00'da başlayacak.


Tüm Denizlilileri konsere davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlayacağız. Bu kutlama kapsamında Merkezefendili, Denizlili hemşerilerimi ünlü şarkıcı Melek Mosso ile buluşturacağız. Tüm hemşerilerimi, bu konsere ve Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlamaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Zafer Haftası, Merkezefendi, Melek Mosso, Denizli, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
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