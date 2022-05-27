Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum - Son Dakika
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Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum

27.05.2022 10:11

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da sahne alacak şarkıcı Melek Mosso'nun konseri "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla iptal edilmesi sonrası bir çağrı da Burdur'dan geldi. Sosyal medya hesabından Mosso'ya çağrıda bulunan Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, "Sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?" dedi.

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da vereceği konseri belediye tarafından iptal edildi. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi dün ortak açıklama yayımlayarak, Isparta Belediyesi'nin "halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan" konserler düzenlediğini söyleyerek Melek Mosso'yu hedef göstermişti.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşılan konser afişinde Melek Mosso'nun yer almadığı görüldü. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği ise bir mesaj yayımlayarak "kendilerine kayıtsız kalmayan yöneticilere" teşekkür etti.

BURDUR'DAN DAVET

Yaşanan bu gelişmelerin ardından konserin iptal edilmesine tepki gösterildi. Mosso'ya bir destek de Burdur'dan geldi. Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, Mosso'nun kendi illerinde konser vermesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sesini ve sanatını beğendiğim @MelekMosso'yu Burdurumuza davet ediyorum. En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz?"

Isparta'da konseri iptal edilen Melek Mosso'ya Burdur'dan davet: İnanılmaz bir talep alıyorum
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