Son Dakika Haberleri: Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşuyor

Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşuyor

1 saat önce

Dünya Melek Yatırım Forumu, 18-19 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşuyor, System.String[]
Dünya Melek Yatırım Forumu, 18-19 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Bu yılki kongre, 23 ana oturuma ve 110 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:45 

İstanbul, Ekonomi
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