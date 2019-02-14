Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşuyor

Dünya Melek Yatırım Forumu, 18-19 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Dünya Melek Yatırım Forumu, 18-19 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Bu yılki kongre, 23 ana oturuma ve 110 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacak.

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