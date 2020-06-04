Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor - Son Dakika

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki tüm bölgelerinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında ki yatırımlarına devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Melekbaba Mahallesine kalite standardı yüksek, akıcı ve konforlu yeni yollar, prestijli caddeler, yürüyüş ve bisiklet...

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki tüm bölgelerinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında ki yatırımlarına devam eden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Melekbaba Mahallesine kalite standardı yüksek, akıcı ve konforlu yeni yollar, prestijli caddeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra yeni park alanları kazandırmak adına çalışmalara hız verdi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri ve Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ile birlikte Melekbaba bölgesinde yeni projeler ve yatırımların uygulanacağı alanlarda incelemelerde bulunup, yeni yatırımlar üzerine fikir alış verişi yaptı.


Yeşilyurt Belediyesinin 2020 yılı yatırım programında mahallelerine yönelik ciddi planlamalar yaptığını ifade eden Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, "Mahallemize yapılacak yatırımlarla ilgili geçen hafta Belediye Başkan Yardımcılarımızla bir toplantı yapmıştık. Bugün de Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, gerek yol açma ve genişletme gerekse de metruk evlerin yıkımı ve çocuk oyun parkımızla ilgili çalışmaları yerinde takip edip, bizlerle istişare ediyor. Mahallemize yapılan ve bundan sonra yapılacak hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.


"Melekbaba farklı bir hüviyete kavuşacak"


Yeni yatırımlarla Melekbaba Mahallesinin çehresini değiştirip, tercih edilen bir bölge hüviyetine kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin tüm bölgelerinin aynı eşit seviyede gelişmesine büyük bir titizlik göstermekteyiz. 2020 yılı yatırımlarımız kapsamında Melekbaba mahallemize yapacağımız hizmetlerle ilgili muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle çok verimli ve güzel bir ön inceleme gezisi yaptık. Projelerimiz ve yatırımlarımıza bu tür görüşmeler ve geziler neticesinde son şeklini veriyoruz. Mahallemizin hem kendi içindeki trafik akışını güvenli hale getirmek hem de merkezle olan bağını daha konforlu bir hale ulaştırmak adına alternatif yol güzergahlarını belirledik, üç veya dört tane yolumuzu bu kapsamda açacağız. Ayrıca burada ki mevcut yolları daha nezih ve güzel bir görüntüye ulaştırmak adına yenileme çalışmaları yapacağız. Mahallemize kazandırılacak olan Gençlik Merkezinin yoluyla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bununla birlikte bu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek, 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin keyifli vakit geçirebileceği, sportif aktiviteler yapabileceği, bölgemize ayrı bir canlılık ve hareketlilik kazandıracak güzel bir park alanı kazandıracağız. Parkımızı yapmak adına geçen yıl başlattığımız çalışmalar kapsamında buradaki bir alanın devrini alıp kamulaştırdık. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın park taleplerini bu şekilde yerine getirmek adına çalışmalara hız verdik. Park alanımız içinde kalan ve hem sağlık hem de güvenlik açısından risk oluşturan tek katlı binayı gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını yapıyoruz. Melekbaba mahallemizle ilgili planlamalarımız hazır, prestijli caddeleriyle, tam kaplamalı asfalt yollarıyla, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, kaldırım düzenlemeleriyle, aydınlatmalarıyla ve park alanıyla bu bölgemizin çehresini daha farklı bir görüntüye ulaştırıp, yaşam kalitesini artıracağız. Mahallemize doğalgazın gelmesiyle birlikte sokaklarımızdaki yolların düzenlenmesi, bakım ve onarımlarını zaman içerisinde yapmıştık" ifadelerini kullandı.


Yağışlar veya aşırı kullanımdan dolayı bozulan ve yıpranan yolları baştan aşağıya yenileyerek modern ve nezih bir görüntüye ulaştıracaklarına dikkat çeken Başkan Çınar, " Tabii ki her zaman olduğu gibi üzerinde çalıştığımız projeleri ve yatırımları alt yapı çalışmaları yapan kamu ve kurumlarla ortaklaşa istişare ederek uygulayacağız. Bizler işimizi planlı ve belli bir koordinasyon halinde yapıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımlarıyla, güvenli ve akıcı yollarıyla, sokak aydınlatmalarıyla, park alanlarıyla, çevre düzenlemeleriyle bu bölgemizi daha cazip bir hale ulaştırıp, farklı ve güzel bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Gençlik Merkezleriyle, Sosyal Tesisleriyle, Millet Kıraathaneleriyle, farklı ve dikkat çekici yeni yaşam alanlarıyla bu bölgemizin insanları hak ettikleri hizmetleri almaya devam edeceklerdir. Modern ve yaşanabilir bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu bölgedeki yatırımlarımız sırasında ilgi ve desteğini bizlerden esirgemeyen mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Yeni park alanı içinde kalan metruk ev yıkıldı


Bu arada, Başkan Mehmet Çınar, yol açma ve genişletme çalışmalarının devam ettiği bölgedeki incelemesinden sonra beraberindeki heyetle birlikte yeni yapılacak park alanı içinde kalan metruk evin yıkım çalışmalarını yerinde takip etti. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor - Son Dakika

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